Пилот Mercedes Джордж Расселл получит штраф в виде потери пяти позиций на стартовой решётке Гран-при Сан-Паулу в Бразилии из-за установки нового двигателя. Как сообщает Sky Sports, британец будет использовать новый двигатель внутреннего сгорания на трассе «Интерлагос».

Предыдущий штраф в Сингапуре

Ранее Расселл уже получал штраф за замену силовой установки на Гран-при Сингапура в прошлом месяце. Тогда он установил пятый двигатель в сезоне и другие компоненты силовой установки, из-за чего опустился в конец стартового поля.

Необходимость дополнительного штрафа до завершения сезона ожидалась после неисправности, которая остановила болид Расселла на Гран-при Бахрейна. Новая замена на «Интерлагосе» предусматривает потерю лишь пяти мест, поэтому в воскресной гонке он не сможет стартовать выше шестой позиции.

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Решение Mercedes

Mercedes подтвердил, что замена не содержит компонента Additional Development and Upgrade Opportunities. Лидеры чемпионата мира ещё не использовали единственное разрешённое в сезоне обновление такого типа.

Расселл заявил, что команда с самого начала понимала неизбежность штрафа и считала этап в Сан-Паулу подходящим местом для его отбытия. Трасса «Интерлагос» благоприятна для обгонов, а в ходе гоночного уик-энда также ожидается дождь. После Гран-при Мексики Расселл занимает четвёртое место в общем зачёте за четыре гонки до конца сезона.

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