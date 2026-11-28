Пилот Mercedes Джордж Расселл завоевал поул-позицию в квалификации Гран-при Катара на трассе Лусаил. В субботу, 28 ноября, он опередил своего напарника Кими Антонелли на 0,128 секунды. О результатах сессии сообщает Channel NewsAsia.

Первый ряд Mercedes

Антонелли, которого источник называет новоиспечённым чемпионом Формулы-1, был самым быстрым в каждой из трёх тренировочных сессий перед квалификацией. Однако в решающей сессии быстрее оказался Расселл.

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Расселл и Антонелли заняли первые две позиции по итогам квалификации, поэтому Mercedes будет стартовать с первого ряда на трассе Лусаил.

Позиции McLaren

Пилот McLaren Ландо Норрис показал третий результат в квалификации, а его напарник Оскар Пиастри стал четвёртым. Таким образом, оба гонщика McLaren расположились позади представителей Mercedes на стартовой решётке.

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