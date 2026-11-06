Пилот McLaren Ландо Норрис показал лучший результат в первой практике Гран-при Сан-Паулу в Бразилии. Он опередил нового чемпиона мира Формулы-1 Кими Антонелли на 0,082 секунды, сообщает Sky Sports News.

Обновления McLaren

McLaren привезла в Сан-Паулу новые переднее и заднее крылья, балочное крыло и новые элементы днища. Команда представила эти обновления, хотя большинство соперников уже сосредотачиваются на болидах для сезона 2027 года.

McLaren не боролась за победы на последних этапах, однако в первой практике Норрис продемонстрировал темп команды. В первой четвёрке оказались представители четырёх разных команд.

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Результаты первой практики

Третье место занял пилот Red Bull Макс Ферстаппен, уступивший Норрису 0,236 секунды. Четвёртым стал Льюис Хэмилтон из Ferrari — его отставание от лучшего времени составило 0,324 секунды.

Пилот Mercedes Джордж Расселл завершил сессию пятым, опередив представителя Red Bull Исака Хаджара. Расселл получил штраф с потерей пяти позиций на стартовой решётке из-за замены двигателя внутреннего сгорания, поэтому в воскресной гонке на Интерлагосе он будет стартовать не выше шестого места.

Mercedes может выиграть Кубок конструкторов по итогам уик-энда, если опередит Ferrari как минимум на три очка. Антонелли, который обеспечил себе титул чемпиона мира на прошлой неделе после подиума в Мексике, выступает в Сан-Паулу в специальном шлеме в честь трёхкратного чемпиона Формулы-1 Айртона Сенны.

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