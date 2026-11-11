Стюарды Гран-при Сан-Паулу в Бразилии оштрафовали пилота Mercedes и чемпиона Формулы-1 Кими Антонелли на пять секунд за небезопасный выезд с пит-лейна. Наказание не повлияло на результат гонщика: он остался пятым в итоговой классификации гонки, прошедшей 8 ноября на трассе Интерлагос в Сан-Паулу, сообщает The Rio Times.

Решение стюардов

Стюарды установили, что болиду Антонелли под номером 12 разрешили выехать из бокса в момент, когда по скоростной полосе пит-лейна приближался Франко Колапинто на Alpine под номером 43. В Mercedes признали, что выезд можно было организовать безопаснее. Пять секунд добавили ко времени Антонелли после финиша.

После применения санкции он финишировал примерно в семи секундах позади своего напарника Джорджа Расселла, который занял четвертую позицию. В то же время преимущество Антонелли над шестым Оскаром Пиастри из McLaren составляло около 15,5 секунды, поэтому позиции гонщиков не изменились.

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Итоги гонки и следующий этап

Победу в дождевой гонке одержал Ландо Норрис из McLaren, опередивший Макса Ферстаппена из Red Bull на 14,6 секунды. Mercedes досрочно оформила титул в Кубке конструкторов в Сан-Паулу. Антонелли после старта вышел в лидеры, обогнав Норриса, однако примерно на 20-м круге развернулся в первом повороте и потерял первую позицию.

Антонелли досрочно стал чемпионом сезона в Мехико 1 ноября. Следующий этап Формулы-1 — Гран-при Лас-Вегаса — состоится 21 ноября, после него календарь предусматривает гонки в Катаре 29 ноября и Абу-Даби 6 декабря.

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