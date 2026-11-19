Пилоты Формулы-1 поддержали возможное возвращение двигателей V8 в 2030-х годах перед Гран-при Лас-Вегаса. Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем ранее намекнул на такой вариант, опубликовав видео болида со звуком двигателя и подписью о скором возвращении V8.

Федерация также распространила графику, указывавшую на принципиальную договорённость между FIA, руководством Формулы-1 и производителями двигателей о возвращении V8 с 2030 года, однако позднее этот пост удалили. Как сообщает Sky Sports, действующие правила в отношении силовых установок рассчитаны до 2031 года, а параметры потенциальной новой установки ещё предстоит согласовать.

Поддержка гонщиков

Пилот Mercedes Джордж Расселл заявил, что хотел бы увидеть возвращение V8, вспомнив характерный высокий звук старых двигателей. В то же время он считает, что Формуле-1 необходим гибридный компонент: один лишь двигатель внутреннего сгорания, по его словам, не даст необходимой мощности. Расселл предположил, что сочетание V8 с электрической частью, способной добавить 400–500 киловатт, могло бы обеспечить болидам мощность более 1000 лошадиных сил.

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Кими Антонелли также назвал возможное изменение правил захватывающим и отметил, что машины могут стать легче примерно на 70 килограммов. Он добавил, что многие люди ожидали бы возвращения V8.

Оговорки Ферстаппена и Хэмилтона

Макс Ферстаппен, критиковавший нынешние силовые установки из-за значительной доли мощности от батареи, назвал возможное возвращение V8 движением в правильном направлении. В то же время он подчеркнул, что решение ещё не подтверждено. Гонщик сказал, что по собственному выбору предпочёл бы атмосферный двигатель, однако признал практические причины для сохранения турбины.

Льюис Хэмилтон отметил, что всё будет зависеть от конкретного технического регламента и возможности вернуть звук, которого, по его мнению, не хватает в эпоху V6. Последний сезон Формулы-1 с двигателями V8 состоялся в 2013 году.

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