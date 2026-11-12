В Польше «Гражданская коалиция» (KO) лидирует в опросе, проведенном IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, с поддержкой 29%. Партия «Право и справедливость» (PiS) получила 16,5% голосов — это самый низкий результат PiS в истории опросов, проводившихся по заказу издания, сообщает Polsat News.

Изменения в рейтингах партий

По сравнению с аналогичным исследованием в сентябре поддержка KO уменьшилась на 1,9 процентного пункта, а PiS — на 0,8 пункта. Третье место занимает «Конфедерация» с 13,2%, что на 2,1 пункта меньше, чем в сентябре.

«Конфедерация Польской короны» Гжегожа Брауна имеет 10,5% поддержки, прибавив 0,5 пункта. «Новые левые» сохранили результат в 7,6%. «Развитие Плюс» Матеуша Моравецкого набрало 6%, потеряв 0,4 пункта.

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Ниже избирательного порога находятся партнеры KO: Польская крестьянская партия с 4,2%, «Польша 2050» с 0,4% и Razem с 4,1%. Поддержка Razem выросла на один процентный пункт.

Явка и оценка мандатов

Заявленная явка почти не изменилась и составляет 59%. В то же время доля респондентов, заявивших о твердой готовности участвовать в выборах, выросла с 41% в сентябре до 50%.

Профессор Ягеллонского университета Ярослав Флис пересчитал результаты опроса в парламентские мандаты. По базовому варианту KO могла бы получить 188 мандатов, PiS — 96, «Конфедерация» — 72, «Конфедерация Польской короны» — 53, «Новые левые» — 31, а «Развитие Плюс» — 20. Коалиция 15 октября имела бы 219 мандатов при необходимых для большинства 231. Опрос IBRiS провели 6–7 ноября среди 1069 человек.

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