Анализ данных двух клинических испытаний, проведенных в странах Америки и Африки к югу от Сахары, показал, что после завершения инфузий антитела VRC01 у части участников диагностировали ВИЧ, который считали более резистентным к этому антителу. Как сообщает News-Medical, после 80-й недели таких диагнозов было больше, чем в группе плацебо.

Данные двух испытаний

Исследователи во главе с Алланом деКемпом проанализировали результаты испытаний HVTN 704 и HPTN 085. Участники получали инфузии VRC01 в течение 80 недель, а ученые отдельно изучили период с 80-й по 104-ю неделю, когда инфузии уже завершились.

VRC01 относится к широко нейтрализующим антителам, которые рассматриваются как потенциальное средство профилактики ВИЧ-инфекции. Согласно результатам анализа, первоначально антитело обеспечивало профилактическую эффективность на уровне 66,3% против штаммов ВИЧ, которые считались высокочувствительными к VRC01.

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Значение для будущих исследований

После 80-й недели у некоторых участников выявили ВИЧ, который считали более резистентным к VRC01. Результаты указывают на важность сочетания нескольких типов антител, чтобы более полно подавлять вирус и предотвращать прорывные инфекции у уязвимых людей.

Авторы также отметили, что в ходе будущих испытаний широко нейтрализующих антител против ВИЧ-1 важно предусматривать тестирование на вирус в течение длительного времени после завершения инфузий.

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