В коре головного мозга человека доля нейронов с масштабными генетическими изменениями резко уменьшается после рождения. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Nature: в пренатальных образцах вариации числа копий сегментов ДНК выявили примерно у 26–33% нейронов, тогда как после рождения этот показатель составлял около 6–7%.

Как сообщает News-Medical, результаты могут свидетельствовать о том, что развивающийся мозг избирательно устраняет клетки со значительными нарушениями генома. В то же время исследователи не установили непосредственно механизм такого устранения.

Анализ образцов разного возраста

Ученые проанализировали посмертные образцы мозговой ткани 23 доноров в возрасте от 14 недель внутриутробного развития до более чем 90 лет. Они исследовали 2357 ядер нейронов с помощью двух методов одноклеточного полногеномного секвенирования; 1907 геномов прошли строгий контроль качества.

Отдельно команда изучила доступность хроматина и экспрессию генов в 44 861 ядре. Среди младенцев крупные вариации числа копий ДНК обнаружили примерно у 7,1% нейронов, а среди людей старше 60 лет — у 4,8%. После объединения собственных данных с шестью предыдущими исследованиями авторы оценили, что на момент рождения такие изменения могут присутствовать примерно у трети нейронов, а в дальнейшем их распространенность снижается примерно на 0,27 процентного пункта ежегодно.

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Вероятная связь с программируемой гибелью клеток

В нейронах с генетическими изменениями, выявленных в постнатальных образцах, зафиксировали более низкую активность генных сетей, связанных с работой синапсов. Одна из подгрупп клеток также имела более выраженные молекулярные признаки апоптоза и аутофагии — процессов, связанных с гибелью и переработкой клеток.

Авторы также выявили в ткани коры плода микроядра — небольшие структуры с хромосомами или их фрагментами, отделенными от основного ядра. Их обнаружили рядом примерно с 6% ядер, а с возрастом такие структуры встречались реже. Исследователи предполагают, что нейроны с изменениями, затрагивающими чувствительные к дозировке гены или регуляцию синапсов, могут чаще элиминироваться во время развития мозга.

Выводы имеют ограничения: исследование охватило относительно немного доноров и не включало образцы третьего триместра беременности. Кроме того, ученые сравнивали ткани разных людей, а не наблюдали за одними и теми же нейронами во времени, поэтому избирательное устранение клеток является выводом, основанным на возрастных различиях и молекулярных признаках.

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