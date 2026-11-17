Во вторник утром в течение нескольких минут на главной странице сайта Международной федерации хоккея (IIHF) показывали баннер с претензиями по поводу недопуска сборной России к молодежному чемпионату мира в Канаде. Об этом сообщает Meduza English со ссылкой на шведского вещателя SVT.

Баннер на главной странице

На изображении был Илья Ковальчук, празднующий гол в матче против Канады на чемпионате мира 2008 года. Надпись на баннере содержала утверждение, что федерация якобы боится играть против России и отстранила команду, которую не может победить.

Через несколько минут после появления баннера сайт IIHF перестал загружаться. После этого на нем отображалось сообщение о проведении технического обслуживания.

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Недопуск к турниру

15 ноября IIHF официально объявила, что Россия не выступит на предстоящем молодежном чемпионате мира в Канаде. Ранее Спортивный арбитражный суд постановил, что российскую команду должны допустить к участию в турнире.

По данным источника, решение IIHF приняли после заявления властей Канады о том, что они не будут выдавать визы российским хоккеистам.

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