Исследование более 15 тысяч ледяных обрывов Антарктиды показало, что даже их быстрое обрушение не обязательно приводит к непрерывному отступлению ледников вглубь континента. Команда Массачусетского технологического института и Океанографического института Вудс-Хол проанализировала спутниковые наблюдения за 2019–2023 годы, сообщает ScienceDaily.

Результаты работы опубликовали в журнале Science. Исследователи выяснили, что самые высокие ледяные обрывы действительно могут разрушаться, а ледники за ними — отступать быстрее, чем предсказывали существующие модели. В то же время такое отступление в исследованных местах было кратковременным: впоследствии ледники стабилизировались, а некоторые снова продвигались в сторону океана.

Высота — не единственный фактор

Ранее ученые предполагали, что ледяной обрыв высотой более примерно 100 метров становится неустойчивым из-за собственного веса. Согласно теории неустойчивости морских ледяных обрывов, его обрушение могло бы открыть еще более высокую ледяную стену дальше вглубь ледника и вызвать повторение процесса.

Спутник NASA ICESat-2 позволил измерять высоту обрывов с трехмесячными интервалами. Средняя высота проанализированных обрывов составляла около 30 метров, хотя некоторые из них превышали 100 метров. Для более подробного анализа команда выбрала четыре участка с самыми высокими обрывами: около 100 метров высотой, а самый высокий из них достигал 127 метров.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Рельеф подо льдом и ледяная смесь

На устойчивость обрывов, по выводам исследователей, влияют не только их размеры. Перед более неподвижными ледяными стенами накапливалась более толстая смесь морского льда и обломков айсбергов, известная как меланж. Она может поддерживать обрывы. Дополнительным фактором может быть более глубокая вода, которая оказывает большее давление на ледяную стену.

Исследователи также связали прекращение отступления ледников с возвышениями рельефа подо льдом. Такие скрытые подо льдом возвышения уменьшают толщину льда над ними и, следовательно, могут снижать высоту открытого обрыва. Кроме того, высокие обрывы при обрушении быстрее истончаются, становясь ниже и потенциально устойчивее.

Авторы работы подчеркивают, что для более точных оценок будущего вклада Антарктиды в повышение уровня моря модели должны учитывать рельеф дна подо льдом, темпы истончения льда, глубину воды и влияние меланжа.

Читай нас в