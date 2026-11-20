Демократическая партия США после победы на промежуточных выборах сохраняет серьезные разногласия относительно дальнейшего курса. На конференции What’s Next в Денвере, собравшей более 2 тысяч человек, участники обсуждали возможное сотрудничество с администрацией президента Дональда Трампа, расследования ее деятельности и вопросы партийного руководства, сообщает BBC News.

По данным издания, демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса: завоевали большинство в Палате представителей с преимуществом более чем в 80 мест и добавили девять мест в Сенате. В Денвере участники также обсуждали, какие темы обеспечили партии победу и как сохранить этот результат в дальнейшем.

Сотрудничество или противостояние

Избранный сенатор от Техаса Джеймс Таларико, который в январе в возрасте 37 лет станет самым молодым членом Сената, призвал демократов работать с республиканской администрацией Трампа. Его предложение вызвало смешанную реакцию в зале. Часть участников конференции предлагала совместно продвигать экономическую повестку, в частности расширение медицинского покрытия и снижение инфляции.

Конгрессмен от Алабамы Шомари Фигурс предостерег партию от сосредоточения только на противостоянии с Трампом, подчеркнув важность повседневных проблем американцев. В то же время конгрессвумен от Мэриленда Анджела Олсбрукс заявила, что избиратели ожидают подотчетности, и поддержала прозрачные расследования в отношении администрации Трампа.

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Руководство и война в Газе

Двухдневную конференцию организовал политический комитет Majority Democrats, созданный в прошлом году на фоне напряженности между левым и центристским крыльями партии. Среди главных предметов споров остаются здравоохранение и война в Газе. На мероприятие не пришли некоторые заметные представители левого крыла, в частности Александрия Окасио-Кортес и избранный сенатор Абдул Эль-Сайед.

На конференции протестующие с палестинскими флагами выражали недовольство партийным руководством. В частности, они критиковали сенатора Чака Шумера, которого считают представителем центристского истеблишмента. На должность лидера большинства в Сенате претендует сенатор от Мэриленда Крис Ван Холлен. Протестующие также прерывали выступление конгрессмена Хакима Джеффриса, который может стать первым темнокожим спикером Палаты представителей США.

Шумер и Джеффрис поддерживают продолжение военной помощи Израилю, тогда как часть новых членов Конгресса, в частности Эль-Сайед, выступает за прекращение безусловной американской военной помощи Израилю. В то же время ряд участников конференции подчеркивал, что демократы должны сосредоточиться на снижении расходов для граждан и практических решениях для избирателей.

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