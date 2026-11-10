Нейробиологи Калифорнийского университета в Ирвайне в США установили, что после весеннего перехода на летнее время сотрудники чаще нажимали на ссылки в смоделированных фишинговых письмах. Как сообщает News-Medical, в понедельник после перевода часов этот показатель был на 13% выше, чем в предыдущий понедельник.

Проверка с участием более 11 тысяч сотрудников

Исследователи проанализировали результаты кампании по повышению осведомленности в сфере кибербезопасности, охватившей более 11 тысяч сотрудников крупного учреждения в США. Его IT-группа раз в несколько месяцев рассылает сотрудникам письма, похожие на фишинговые, чтобы проверить, сколько адресатов нажмут на размещенные в них ссылки.

В понедельник после весеннего перехода на летнее время, когда люди могут потерять до часа сна, доля сотрудников, нажавших на ссылку, составила 17,76%. В предыдущий понедельник она равнялась 15,56%. Авторы работы считают, что даже кратковременное острое сокращение сна может влиять на принятие решений в повседневных ситуациях.

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Результаты опубликовали в PNAS

Результаты исследования представили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Руководитель исследования, доцент кафедры нейробиологии и поведения Калифорнийского университета в Ирвайне Эйтан Шехтман отметил, что последствия нехватки сна могут не ограничиваться кибербезопасностью и сказываться на других ежедневных решениях.

Исследователи также связали результаты с дискуссией о сезонном переводе часов в США. По их словам, постоянное стандартное время лучше согласуется с внутренними биологическими часами, чем постоянное летнее время. Они призвали работодателей и компании в сфере кибербезопасности учитывать риски в периоды, когда сон сотрудников может быть нарушен, в частности после праздников или крупных спортивных событий.

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