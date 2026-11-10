В лесу Вананг на севере Папуа — Новой Гвинеи после засухи Эль-Ниньо 2015–2017 годов погибло больше деревьев, чем до неё и во время неё. Это показало исследование более 21 тысячи деревьев на 50-гектарном исследовательском участке, сообщает Mongabay.

Отложенный эффект засухи

Учёные отслеживали смертность деревьев до засухи, во время неё и в течение двух лет после её завершения. Они установили, что этот показатель был существенно выше именно в послезасушливый период. Автор исследования Хейден Вагия отметил, что гибель деревьев стала заметной уже после окончания засухи.

В сухой сезон на период засухи пришлось лишь 5,2% общего объёма осадков в районе Вананга. Для сравнения, до засухи этот показатель составлял 13,1%, а после неё — 9,6%.

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Деревья на хребтах пострадали позже

Реакция деревьев зависела от рельефа. В долинах смертность была относительно высокой до и во время засухи, но быстро снизилась после возвращения осадков. Среди небольших деревьев её годовой уровень в долинах составлял 7,8% до засухи и 8,81% во время неё, а затем уменьшился до 4,91%.

На хребтах ситуация была противоположной: смертность небольших деревьев выросла с 4,66% до засухи до 7,07% после неё и оставалась повышенной. Исследователи предполагают, что долины могут лучше удерживать воду, тогда как эрозия на открытых хребтах способна уменьшать водоудержание.

Возможные причины гибели

Авторы не установили точную причину отложенной смертности. Среди возможных объяснений — повреждение ксилемы, которая транспортирует воду в дереве, и истощение запасов углеводов, необходимых для восстановления и защиты от вредителей и болезней. Учёные предлагают продолжить наблюдения за лесом, провести исследования на разных высотах и применить дистанционное зондирование, чтобы выяснить, повторяются ли эти закономерности на более крупных территориях.

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