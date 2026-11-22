В Индонезии спасатели разыскивают 39 человек после пожара на фабрике Fonusa Agung Mulia в округе Серанг, примерно в 50 км от столицы Джакарты. Еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Огонь осложняет поиски

Предприятие, производящее кондитерские и сахарные изделия, загорелось в субботу днем, 21 ноября. На телевизионных кадрах, снятых ночью, были видны пламя в отдельных частях фабрики и обрушившиеся участки крыши.

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По словам представителя спасательной службы Ризки Двианто, в воскресенье в некоторых частях здания пожар все еще продолжался, что осложняло поиск пропавших. Он заявил, что объединенная поисково-спасательная группа работает над установлением местонахождения людей, одновременно уделяя приоритетное внимание безопасности персонала.

Причину устанавливают

Местная служба по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщила, что причина возгорания расследуется.

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