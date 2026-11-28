В США после промежуточных выборов во многих местах начали действовать запреты и остановки строительства новых крупных дата-центров. Об этом сообщает Der Spiegel в материале, подготовленном в штате Огайо. Автор материала сообщает из Огайо.

Сопротивление дата-центрам

По данным издания, против таких объектов выступают американцы с разными политическими взглядами. В подзаголовке материала говорится, что в политически разделенной стране противники новых дата-центров находят общую позицию. Вопрос строительства дата-центров стал политическим. На фотографии, опубликованной Der Spiegel, зафиксирован протест в Маунт-Орабе, штат Огайо.

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Позиция Трампа

В то же время Дональд Трамп советует общинам брать деньги. Так издание передает его совет местным общинам в контексте проектов крупных дата-центров.

Материал Der Spiegel был опубликован 28 ноября 2026 года. В заголовке издание задается вопросом, могут ли ограничения и паузы в строительстве означать прекращение создания новых мега-дата-центров.

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