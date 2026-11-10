В Польше Государственная комиссия по расследованию железнодорожных происшествий установила, что после взрыва на путях возле остановки Мика на маршруте Варшава—Дорогуск по повреждённому участку проехали 11 поездов. Как сообщает Polsat News, в отчёте говорится о недостаточном выявлении угроз безопасности движения со стороны оператора инфраструктуры и перевозчиков.

Взрыв под грузовым поездом

По данным комиссии, 15 ноября 2025 года в 20:52 взрывное устройство сдетонировало под третьим пустым вагоном грузового поезда №524021, следовавшего по маршруту Гданьск-Порт-Пулноцны — Пулавы-Азоты. Заряд был заложен под правую рельсовую нить на перегоне Соболев—Жичин.

Взрыв сломал правый рельс и нарушил его целостность. Машинист поезда PKP Cargo, под которым произошёл взрыв, услышал лишь слабый звук и предположил, что его вызвал токоприёмник при контакте с контактной сетью. Убедившись, что сеть и приборы локомотива работают нормально, он продолжил движение до станции Демблин.

Замечания комиссии

После взрыва 11 поездов проехали через повреждённое место, что привело к дальнейшему разрушению рельса. В итоге длина отсутствующего участка рельса достигла 1,16 метра. Комиссия также отметила, что PKP PLK не выполнила требование инструкции Ir-1: при наличии информации или подозрения об опасности дежурный должен был распорядиться усилить осторожность или снизить скорость и письменно уведомить об этом поездные бригады.

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Утром 16 ноября дежурный Локального центра управления движением в Демблине получил от машиниста поезда PKP Intercity №13109 сообщение о неспокойном движении на 91-м километре. Согласно выводу комиссии, он лишь устно передал эту информацию машинисту поезда Koleje Mazowieckie №12713. Тот заметил дефект рельса примерно на 450 метров ближе, чем указал дежурный, но, несмотря на торможение, проехал отсутствующий участок. Поезд не потерял длительного контакта с рельсами, а его передняя часть остановилась.

Комиссия пришла к выводу, что защита, которую PKP PLK применяет на линиях государственного значения, недостаточно эффективно предотвращает действия посторонних лиц, в том числе терроризм, диверсии и саботаж. По её мнению, место закладки заряда было выбрано так, чтобы потенциальные последствия схода поезда с рельсов были максимальными: это незастроенная местность с высокой насыпью, кривой пути и сложным доступом для спасателей.

По делу о диверсии в Мике подозреваются двое граждан Украины — Евгений Иванов и Александр Кононов, которые объявлены в розыск. По предварительным данным, они могли действовать по заказу разведки Российской Федерации, государства-агрессора. Отдельно 15–16 ноября 2025 года возле станции Голомб поезд с 475 пассажирами был вынужден резко затормозить из-за повреждения контактной сети; её оборванные элементы пробили стёкла в вагонах.

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