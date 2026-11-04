На заводе подразделения японской компании Panasonic в уезде Синьчжу на Тайване произошел пожар. Пять человек получили травмы, еще двое пропали без вести, сообщает Daily Maverick со ссылкой на местные власти.

Пострадавших госпитализировали

По данным администрации уезда Синьчжу, всех пострадавших доставили в больницу. Огонь на предприятии ликвидировали незадолго до полудня в среду, 4 ноября.

Местные власти сообщили о двух людях, пропавших без вести после пожара. Других подробностей об их состоянии или обстоятельствах исчезновения в сообщении не приводится.

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Компания выясняет причины взрыва

Panasonic подтвердила, что на ее предприятии на Тайване произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Компания заявила, что выясняет детали инцидента и причину взрыва.

Предприятие Panasonic Industrial Devices Materials Taiwan поставляет продукцию тайваньским производителям печатных плат. Такие платы являются важными компонентами электронной продукции, в частности компьютеров и серверов для систем искусственного интеллекта.

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