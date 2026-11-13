В США Дженсен Хуанг после отставки из Nvidia может потерять около $108 млн компенсации в виде акций, права на которые ещё не перешли в его собственность, сообщает NDTV World. По данным издания, правила Nvidia предусматривают аннулирование невестированных RSU после прекращения непрерывной работы руководителя в компании.

Вознаграждения в виде акций

RSU — это ограниченные фондовые единицы, которые могут превратиться в акции после выполнения установленных условий. По информации NDTV World, Хуанг имеет примерно 346 тыс. таких единиц и мог бы получить около 310 тыс. акций по программе поощрения Nvidia, если компания достигнет определённых показателей.

Издание отмечает, что стоимость вознаграждений, которые он должен потерять, составляет примерно 0,08% его состояния. Bloomberg Billionaires Index оценивает состояние Хуанга в $138,4 млрд.

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Доля в компании

По данным Bloomberg, почти 97% состояния Хуанга приходится на обыкновенные акции Nvidia. Он контролирует около 3,5% голосов в компании со штаб-квартирой в Санта-Кларе, штат Калифорния. Nvidia имеет только один класс акций, поэтому Хуанг не обладает преимущественными правами голоса.

NDTV World также сообщает, что в течение двух предыдущих лет Хуанг получал примерно по $7,5 млн денежной компенсации в год. После его отставки акции Nvidia в Нью-Йорке, по данным издания, падали на 14%, но завершили торги снижением на 4,3% — до $166,19 за акцию.

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