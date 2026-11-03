В Австралии путешественники, забронировавшие проживание в отелях региона Кимберли в штате Западная Австралия, начали получать фишинговые сообщения после утечки данных у стороннего поставщика систем бронирования RMS. Злоумышленники получили доступ к именам, контактным данным и информации о бронированиях клиентов из разных регионов страны, сообщает ABC News.

Сообщения с данными бронирования

Житель Сиднея Кэмерон Крейг рассказал, что получил в WhatsApp сообщение о запланированном проживании в Cable Beach Club в городе Брум. От него потребовали перейти по ссылке и ввести платёжные данные, иначе бронирование якобы отменят.

В сообщении были указаны его полное имя и правильные даты поездки, поэтому Крейг сначала счёл обращение подлинным. Он перешёл по ссылке и ввёл часть данных кредитной карты, однако сессия прервалась. Позже он заметил, что сообщение пришло с международного номера, а код бронирования не совпадал с его настоящим.

По словам Крейга, он сообщил об инциденте администрации Cable Beach Club, а курорт впоследствии уведомил гостей. Представители курорта не предоставили комментарий ABC News.

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Расследование продолжается

Kimberley Accommodation Group, которая также использует RMS Cloud для бронирований, заявила, что получила сообщения от гостей о похожих попытках мошенничества. По словам управляющего директора Даниэль Харт, злоумышленники использовали настоящие данные бронирований и просили клиентов подтвердить реквизиты карт или совершить платёж.

Компания посоветовала гостям не отвечать на неожиданные сообщения, не переходить по ссылкам и не передавать платёжные данные. RMS заявила, что несанкционированную активность в её среде удалось локализовать, а расследование масштаба и последствий инцидента продолжается. Генеральный директор RMS Адам Сескис отметил, что данные кредитных карт и платёжные реквизиты не были скомпрометированы во время инцидента.

Риски для других объектов

Преподавательница кибербезопасности Университета Мердока Брианна О’Ши заявила, что фишинговые схемы стали более убедительными, поскольку используют срочность, страх, авторитет и доверие. Она назвала сторонние системы привлекательной целью для хакеров и сказала, что инцидент может иметь последствия для других поставщиков размещения, в частности небольших гостевых домов и временного жилья для работников вахтового метода.

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