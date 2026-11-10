В Сан-Диего, США, родственники восьмилетнего мальчика из Гаити не могут установить его местонахождение после того, как 4 ноября федеральные иммиграционные органы взяли ребенка под опеку во время приема. Конгрессмен-демократ от Калифорнии Хуан Варгас заявил, что работает над воссоединением мальчика с его близкими, сообщает The Guardian.

Видео, полученное NBC News, показывает, как мальчика уводят трое вооруженных сотрудников. По словам его семьи, ребенка вызвали на обычный иммиграционный прием. Варгас сообщил, что местонахождение ученика третьего класса неизвестно, и назвал задержание ребенка и его отрыв от общины и одноклассников негуманными.

Ребенок жил у родственников

По данным правозащитной группы Haitian Bridge Alliance, мальчик учится в начальной школе Fay в Сан-Диего и находился под опекой дяди и двоюродных братьев и сестер после депортации отца в прошлом году.

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Исполнительный директор Haitian Bridge Alliance Герлин Джозеф рассказала NBC News, что дядя сопровождал мальчика на прием. По ее информации, после этого ребенка передали в Управление по расселению беженцев (ORR), работающее в структуре Министерства здравоохранения и социальных служб США.

Позиция Министерства внутренней безопасности

Представитель Министерства внутренней безопасности США заявил, что Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) взяла ребенка под опеку «из соображений осторожности и для обеспечения его безопасности». По его словам, дядя не смог подтвердить законную опеку, поэтому сотрудники были обязаны взять мальчика под опеку в соответствии с федеральными законами о противодействии торговле людьми как ребенка-иностранца без сопровождения.

В ведомстве также опровергли, что третьеклассника поместили в центр содержания. Там добавили, что мальчик не имел законного иммиграционного статуса, а в США его привез отец, которого впоследствии депортировали в Мексику. Джозеф отметила, что из-за внезапной депортации отца у семьи не было возможности официально оформить опеку над ребенком.

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