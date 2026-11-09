В Великобритании 81-летний английский писатель М Джон Харрисон стал самым пожилым лауреатом Букеровской премии в истории. Награду в размере 50 тысяч фунтов стерлингов он получил за антиутопический роман The End of Everything, сообщает ABC News Australia.

Роман о мире после вторжения

В центре сюжета книги — Филип Теннент и его тетя, художница Марни, которые живут на юге Англии спустя десятилетия после загадочного вторжения, вызвавшего общественный коллапс. В начале романа Филип, собирающий брошенные вещи, находит на пляже артефакт — биологическое устройство, оставленное захватчиками iGhetti, — и приносит его в дом тети.

Марни, чья память слабеет, настороженно относится к находке. Ей кажется, что предмет увеличивается в размерах во время их разговора. Харрисон рассказывал, что первым толчком к написанию романа стал мировой финансовый кризис 2008 года. По его словам, темы и сатира книги выросли из актуальных событий.

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Единогласное решение жюри

Председатель жюри Букеровской премии, исследовательница античности Мэри Бирд, охарактеризовала роман как современную политику, показанную сквозь призму будущего. Она отметила, что книга показывает апокалипсис как непостижимое событие, после которого старые правила теряют значение, но при этом оставляет читателю чувство оптимизма.

Жюри единогласно выбрало The End of Everything победителем. Среди его членов были писательница Патриция Локвуд и фронтмен группы Pulp Джарвис Кокер. Роман опередил новые книги предыдущих лауреатов Букеровской премии Дугласа Стюарта и Марлона Джеймса, а также Элизабет Страут, Люка Кеннарда и Ребекки Перри.

Харрисон пишет около 60 лет, а его первый рассказ был опубликован в 1966 году. Он также известен романом Nova Swing 2006 года, который получил премии Артура Кларка и Филипа Дика. Писатель ранее не попадал в короткий список Букеровской премии, однако в 2022 году был членом ее жюри.

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