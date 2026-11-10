Во Франции писателю Мишелю Уэльбеку предъявили обвинение в соучастии в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию в отношении группы людей. Решение во вторник принял судья-следователь суда в Нантере недалеко от Парижа, сообщает RMF24 со ссылкой на Le Figaro.

Дело открыли после жалоб

Производство начали по уголовным жалобам Союза мечетей Франции и Движения против расизма и за дружбу между народами. Организации обжаловали высказывания Уэльбека, сделанные им в большом интервью с философом Мишелем Онфре.

Беседа вышла в ноябре 2022 года в журнале Front Populaire, который издает Онфре. Обвинение касается соучастия в подстрекательстве к дискриминации, ненависти или насилию в отношении людей из-за их происхождения или религиозной принадлежности.

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Позиция писателя

В интервью Уэльбек, в частности, говорил о, по его мнению, постепенном вытеснении коренных жителей Европы мигрантами. Он также предполагал, что это может привести к насилию, в том числе к нападениям на мечети и заведения, которые посещают мусульмане.

Писатель отвергает обвинения. Он заявляет, что воспользовался свободой слова, а его высказывания не содержали призывов к ненависти или насилию. В случае признания виновным Уэльбеку может грозить до года лишения свободы и штраф до 45 тысяч евро.

В 2002 году писатель уже представал перед французским судом по обвинению в подстрекательстве к религиозной ненависти после критических высказываний об исламе. Тогда его оправдали.

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