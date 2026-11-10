Во Франции британской писательнице Джоджо Мойес может грозить двухлетний запрет на въезд в Европейский союз и штраф в размере 10 тысяч евро из-за сбоя цифровой системы въезда-выезда EES. Система не зафиксировала ее выезд из Португалии после майской поездки, из-за чего в учете могло сложиться впечатление, что она превысила разрешенный срок пребывания. Об этом сообщает The Guardian.

После отпуска Мойес задержали французские пограничники и обвинили в превышении срока пребывания. По ее словам, за последние шесть месяцев она провела в ЕС лишь 23 дня. Старший сотрудник пограничного контроля в Марселе предупредил писательницу не пытаться вновь въехать в Европу, пока ошибка не будет исправлена.

Неучтенные выезды

EES заменила паспортные штампы биометрическими проверками на границах стран Шенгенской зоны. После выхода Великобритании из ЕС ее граждане могут находиться в Шенгенской зоне до 90 дней в течение любых 180 дней. Если система считает, что человек превысил этот лимит, ему могут грозить депортация или штраф до 10 тысяч евро.

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Проблема касается путешественников, чьи биометрические данные внесли при въезде в ЕС, но не зафиксировали при выезде. Летом некоторые страны временно приостанавливали использование EES и возвращались к ручной проверке паспортов из-за технических трудностей и нехватки персонала.

Жалобы путешественников

Британка Джейн Нолан и ее муж также обнаружили, что EES показывает ноль доступных дней для поездок, хотя они провели во Франции 40 дней и после этого не посещали Шенгенскую зону. Их паспорта вручную проштамповали при возвращении в Великобританию в июне, когда французские власти приостановили EES, чтобы избежать очередей.

Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что знает о сообщениях о неточностях в записях EES, касающихся британцев, в частности о неполных данных и регистрации лиц, освобожденных от действия системы. Ведомство советует путешественникам сохранять доказательства даты последнего выезда из ЕС и сообщать пограничникам об обнаруженных расхождениях.

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