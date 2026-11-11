Министр обороны Германии Борис Писториус объявил план из 34 мер по противодействию сексуализированному ненадлежащему поведению в Бундесвере. Он заявил о курсе на нулевую терпимость после результатов первого такого исследования, показавшего, что подобные случаи в армии происходят чаще, чем свидетельствует официальная статистика сообщений, сообщает Tagesschau.

Писториус отметил, что исследование могло выявить неприятные факты, однако политика должна начинаться с осознания реальности. По его словам, противодействие таким нарушениям касается уважения человеческого достоинства, гарантированного Основным законом Германии, а также боеготовности войск.

Внешняя поддержка пострадавших

Среди запланированных шагов — более полное информирование военнослужащих о механизмах подачи сообщений и доступной помощи. Министр подчеркнул, что люди часто не знают о существующих каналах обращения.

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В начале ноября начал работу консультационный центр HELP. После полного укомплектования персоналом он должен принимать обращения круглосуточно семь дней в неделю. Центр работает вне иерархии Бундесвера, поэтому пострадавшие смогут не обращаться напрямую к своим командирам.

Ответственность командиров

Писториус также заявил, что действия командиров в ответ на сообщенные случаи будут влиять на их возможности занимать руководящие должности. В служебных оценках отдельно будут учитывать, как они работают с такими сообщениями. По словам министра, те, кто не является примером для других, терпит нарушения или не прорабатывает их последовательно, не смогут выполнять руководящие функции.

Кроме того, план предусматривает создание отдельной следственной группы для поддержки непосредственно на местах. Писториус пообещал продолжать исследования и опросы о сексуализированном ненадлежащем поведении в армии.

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