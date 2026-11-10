В Германии министр обороны Борис Писториус 9 ноября заявил, что крах совместного франко-германского проекта истребителя будущего FCAS был вызван неспособностью промышленных партнёров договориться. На слушаниях Франко-германской парламентской ассамблеи в Берлине он сказал, что на старте проекта слишком много внимания уделили «идеологической надстройке» и слишком мало — организационной структуре и контрактным договорённостям, сообщает AeroTime. Писториус также настаивал, что правительства не несут ответственности за прекращение совместного проекта.

Споры между Dassault и Airbus

FCAS предусматривал разработку истребителя нового поколения NGF, дистанционных носителей и боевого облака, призванного объединять самолёты, беспилотники и другие военные платформы. В 2019 году Dassault Aviation и Airbus договорились, что французская компания возглавит создание истребителя, а Airbus будет отвечать за дистанционные носители и боевое облако. Первый демонстрационный полёт тогда ожидался в 2026 году.

Впоследствии между компаниями возникли споры относительно управления программой, распределения ответственности и прав на интеллектуальную собственность. После присоединения Испании Airbus представлял промышленность двух из трёх стран-участниц. Генеральный директор Dassault Эрик Траппье настаивал на эффективном контроле компании над разработкой истребителя, тогда как Airbus и немецкая промышленность возражали против сокращения их роли в принятии решений.

У стран также были разные оперативные потребности: Франции требовался самолёт, способный действовать с авианосца и нести ядерное вооружение, тогда как Германия таких требований не выдвигала. В июне 2026 года Берлин прекратил участие в совместном проекте NGF.

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Германия рассматривает альтернативы

Писториус подтвердил, что Германия рассматривает возможность присоединения к Global Combat Air Programme, который реализуют Великобритания, Италия и Япония. В то же время он отметил, что партнёры годами согласовывали контрактные условия, а вступление Германии потребует их согласия и может вызвать длительный пересмотр договорённостей.

Другой вариант для Берлина — отдельный европейский проект под руководством Airbus. В июне 2026 года компания начала инициативу Team Gen 6 совместно с семью немецкими аэрокосмическими и оборонными компаниями, среди которых Hensoldt, MTU Aero Engines и Diehl Defence. По словам Писториуса, Германия планирует принять решение о дальнейшем пути в первом квартале 2027 года.

Франция тем временем развивает собственный проект истребителя. Президент Эммануэль Макрон в июле 2026 года подтвердил остановку совместных проектов самолёта и двигателя, при этом сотрудничество по другим элементам FCAS, в частности боевому облаку, продолжится.

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