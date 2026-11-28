«Питтсбург Стилерс» победили «Денвер Бронкос» со счетом 27:5 в матче НФЛ. Команда из Денвера потерпела третье поражение в сезоне и имеет баланс 8-3, тогда как «Стилерс» улучшили свой показатель до 7-4 в борьбе за выход в плей-офф, сообщает Sky Sports.

Два защитных тачдауна до перерыва

Квотербек «Бронкос» Бо Никс допустил два перехвата и потерял мяч после фамбла. Две потери мяча завершились защитными тачдаунами «Стилерс». Ти Джей Уотт накрыл фамбл Никса в зачетной зоне соперника, а Джейлен Рэмзи вернул перехват на 36 ярдов до тачдауна.

Еще один тачдаун «Стилерс» записал на свой счет Ди Кей Меткалф, поймавший 22-ярдовую передачу Мейсона Рудолфа. В первой половине Денвер набрал лишь 58 ярдов в атаке и уступал 5:24. «Бронкос» стали третьей командой с 1991 года, которая в первых двух четвертях набрала менее 60 ярдов, одновременно пропустив два защитных тачдауна.

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Никс не реализовал шансы во второй половине

В третьей четверти Никс нашел Джейлена Уоддла передачей на 22 ярда, что стало первым первым дауном во второй половине игры. Однако Денвер не смог воспользоваться несколькими возможностями. После фамбла Рико Даудла, который подобрал Райли Мосс, Уилл Латц не реализовал попытку 53-ярдового филд-гола.

Позднее Рудолф отдал передачу на 37 ярдов Роману Уилсону, после чего Крис Босвелл забил филд-гол с 33 ярдов и установил окончательный счет. В конце матча Никс бросил еще один перехват — Дейлен Эверетт перехватил мяч на семиярдовой линии «Стилерс».

Рудолф завершил игру с девятью точными передачами из 15 на 142 ярда и тачдауном. Никс реализовал 22 из 40 передач на 169 ярдов. Рико Даудл набрал 71 ярд в 11 выносах, а Уоддл стал самым результативным ресивером Денвера — пять приемов на 53 ярда.

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