«Питтсбург Стилерз» не задействуют квотербека Аарона Роджерса в пятничном матче против «Денвер Бронкос». Стартовым квотербеком команды вместо четырёхкратного самого ценного игрока НФЛ станет Мейсон Рудольф.

Как сообщает Sky Sports News, клуб подтвердил, что 42-летний Роджерс будет неактивен на игру. Это решение приняли, несмотря на то что в понедельник главный тренер Майк Маккарти заявлял, что ветеран останется стартовым квотербеком.

Неудачный отрезок Роджерса

Роджерс испытывал проблемы в двух подряд поражениях «Стилерз» от «Цинциннати Бенгалс» и «Филадельфия Иглз». В этом сезоне он выполнил менее 61% передач — это один из его худших показателей с тех пор, как в 2008 году он стал постоянным стартовым квотербеком «Грин-Бей Пэкерс».

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Роджерса 31 раз отправляли в сэк, что уже превысило его прошлогодний показатель в 21 сэк. Роджерс лидирует в лиге по количеству ярдов, потерянных из-за таких сэков, — 257.

Шанс для Мейсона Рудольфа

Этот старт станет важным вызовом для Рудольфа: за семь сезонов в «Питтсбург Стилерз» и «Теннесси Тайтенс» он начинал матчи в стартовом составе только 19 раз. Роджерс проводит 22-й и последний сезон в НФЛ, вновь работая с Маккарти, с которым выиграл Супербоул в составе «Грин-Бей Пэкерс» в 2010 году.

Ранее на этой неделе Маккарти, комментируя два подряд поражения команды, отметил, что нападение должно прибавить, и это повлияет и на игру квотербека. Он также призвал Роджерса продолжать работать.

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