Правительство Южной Австралии может начать смягчать запрет на лов снеппера с июля, если летняя оценка запасов подтвердит, что биомасса рыбы превышает 20% расчетного первоначального уровня и имеется достаточное количество молодых особей. Запрет ввели в 2019 году после критического сокращения запасов, сообщает ABC News.

Восстановление запасов

Исследования Южноавстралийского института исследований и развития (SARDI) показали, что запасы снеппера на Западном побережье, в заливе Спенсер и заливе Сент-Винсент восстановились до более чем 20%. Профессор SARDI Майк Стир объяснил, что этот показатель рассчитывается по отношению к оценочной численности рыбы до начала промысла. По его словам, специалисты видят признаки восстановления популяции.

Запрет должен был завершиться в этом году, однако его продлили еще на 12 месяцев из-за неизвестного влияния вредоносного цветения водорослей. Окончательное решение будет зависеть от результатов летней оценки запасов.

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Квоты и отчетность

План восстановления запасов снеппера, разработанный Департаментом первичных отраслей и регионов Южной Австралии, предусматривает квоты для рыбаков и обязательную отчетность об улове. Коммерческие рыбаки и операторы рыболовных чартеров должны декларировать весь улов. Рыболовы-любители должны сообщать только о рыбе, которую оставляют себе, а не о рыбе, которую отпускают.

Оператор рыболовных чартеров Райан Валенте выразил сомнения в достаточности сбора данных в районе своей работы возле заливов Пондалови и Марион на полуострове Йорк. Коммерческий рыбак Хью Бейли заявил, что до закрытия промыслом управляли ненадлежащим образом, и предостерег от повторения таких проблем. Министр первичных отраслей Клэр Скривен сообщила, что власти продолжат контролировать соблюдение требований к отчетности.

Пересмотр лицензий

Правительство также рассматривает финальный отчет независимой группы по оценке структурных изменений в рыболовстве. В нем анализировалась возможность выкупа лицензий у морских рыбаков, которые обычно имели бы доступ к промыслу снеппера. Скривен отметила, что решения по таким мерам еще не приняты.

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