В Южной Австралии правительство планирует запретить муниципалитетам отправлять водителям по почте штрафы за парковку, зафиксированные автомобилями с камерами. Инспекторы будут обязаны оставлять бумажный талон на автомобиле или вручать его водителю, сообщает ABC News Australia.

Физическое вручение талона

Премьер Южной Австралии Питер Малинаускас привёл в качестве примера программу Park Safe города Аделаида. В рамках программы автомобиль с камерами сканирует припаркованные машины и делает фотографии возможных нарушений. Ранее городской совет заявлял, что снимки проверяют подготовленные сотрудники, которые определяют, было ли нарушение.

По словам Малинаускаса, технологии искусственного интеллекта по-прежнему можно будет применять, однако в случае вероятного нарушения инспектор должен физически оставить талон на автомобиле или вручить его водителю. Он пояснил, что регулирование направлено против практики, при которой решение о штрафе принимают только автомобиль с камерами и ИИ. По его словам, предложенные правила смоделированы по образцу аналогичных изменений в Новом Южном Уэльсе.

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Обжалование штрафов

В недавнем отчёте городского совета Аделаиды отмечено, что с начала года в среднем отменяли 25% обжалованных штрафов после обращений об их пересмотре. Оператор туристических автобусов Даллас Коулл, выступивший на правительственной пресс-конференции, заявил, что до запуска Park Safe не получал штрафов, а после внедрения программы их поступили «десятки и десятки».

Президент Ассоциации местного самоуправления Южной Австралии Хезер Холмс-Росс сказала, что с ассоциацией не консультировались по поводу запланированных изменений. Она также задалась вопросом, распространится ли этот подход на другие системы фиксации нарушений без вручения талона, в том числе камеры на светофорах и системы выявления использования телефона за рулём.

Представитель правительства заявил, что контроль за парковкой отличается от обеспечения безопасности дорожного движения: штрафы за парковку в основном касаются неподвижных автомобилей, тогда как это не относится к машинам, превышающим скорость. Власти также сообщили о намерении провести консультации с заинтересованными сторонами, в том числе с ассоциацией местного самоуправления.

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