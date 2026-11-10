В Южной Австралии правительство штата заявило, что нехватка мест в учреждениях по уходу за пожилыми людьми существенно влияет на задержки бригад скорой помощи у больниц. В августе показатель таких задержек достиг рекордных 5891 часа, а при наличии необходимых мест он мог бы быть ниже 2000 часов, утверждают власти штата.

Министр здравоохранения Южной Австралии Блэр Бойер представил соответствующее моделирование на встрече в Аделаиде с участием представителей правительства штата, сферы здравоохранения и профсоюзов. По его словам, около 500 пациентов в государственных больницах сейчас не могут перейти в учреждения по уходу за пожилыми людьми из-за дефицита мест. Во время зимнего пика в следующем году это число может вырасти почти до 700.

Спор с федеральными властями

На встрече, посвящённой федеральному кризису в сфере ухода за пожилыми людьми, оставили пустое место для федерального министра по делам ухода за пожилыми людьми Сэма Рэя. Он не смог прибыть: федеральное правительство объяснило это коротким уведомлением о мероприятии и конфликтом в расписании. По данным ABC, федеральная сторона предложила Бойеру провести встречу в Канберре.

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Как сообщает ABC News Australia, федеральное правительство защитило свою политику финансирования. Там заявили, что результаты объявленной ранее в этом году процедуры Expression of Interest должны разблокировать 134,5 млн австралийских долларов для создания 268 новых мест в пяти локациях Аделаиды. Правительство также заявило о поддержке строительства около 5000 дополнительных мест в учреждениях стационарного ухода ежегодно.

Взаимные претензии по поводу финансирования

Правительство Южной Австралии считает, что для преодоления дефицита нужно вдвое больше мест. Федеральные власти со своей стороны заявили, что после жалоб штатов на задержки с выпиской пациентов предложили 2 млрд австралийских долларов, зарезервированных для услуг по уходу за пожилыми людьми в рамках Национального соглашения о реформе здравоохранения. По их версии, штаты не использовали эти средства по назначению, а направили их на больницы.

Представитель оппозиции штата по вопросам здравоохранения Джек Бэтти поддержал проведение встречи, но подчеркнул необходимость конкретных обязательств, сроков и результатов.

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