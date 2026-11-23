Власти Южной Кореи заявили о готовности стабилизировать фондовый рынок при необходимости после того, как основной индекс страны KOSPI в понедельник упал на 5%. Индекс продолжил снижение на фоне обеспокоенности активами, связанными с искусственным интеллектом, и более широкой распродажи технологических акций.

Готовность задействовать фонды

Министр финансов Ли Хён Иль на пресс-конференции в Седжоне сообщил, что власти будут принимать решения о запуске соответствующих мер в зависимости от ситуации на рынке. По его словам, из-за значительного влияния внешних неопределенностей волатильность на фондовом рынке существенно выросла, поэтому правительство готовит шаги, которые можно будет применить в подходящий момент.

В воскресенье власти уже заявляли, что немедленно задействуют фонды стабилизации рынка, если ситуация ухудшится. На прошлой неделе южнокорейский базовый индекс опустился до минимума за десять месяцев, сообщает Channel NewsAsia.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Оценка экономики и внешние риски

Ли Хён Иль также заявил, что экономика Южной Кореи сохраняет сильную динамику и при сохранении нынешних тенденций в следующем году может вырасти в верхней части диапазона 3%. В то же время он назвал внешние риски серьезными, в частности указав на регуляторную неопределенность вокруг индустрии искусственного интеллекта, геополитическую нестабильность и повышение глобальных процентных ставок.

Министр предупредил, что колебания в секторе полупроводников могут усилить более широкие макроэкономические колебания. Говоря о коротких продажах, он отметил, что правительство сосредоточится на противодействии незаконным операциям и усилении надзора за недобросовестной торговлей, а не на дальнейшей либерализации правил.

В конце 2023 года Южная Корея ввела полный запрет на короткие продажи, чтобы сдержать волатильность и незаконную торговлю. Запрет, который длился 17 месяцев, отменили в марте 2025 года после запуска централизованной системы выявления нарушений.

Читай нас в