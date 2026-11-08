В Южной Корее рассматривают возможность распространить требование об отсутствии пластиковых оберточных этикеток на импортную бутилированную минеральную воду. Министерство климата, энергетики и окружающей среды провело встречу с импортерами воды, чтобы собрать их позицию по переходу на бутылки без таких этикеток, сообщает Korea Herald.

Консультации с импортерами

В министерстве назвали встречу частью регулярных консультаций с представителями отрасли, в ходе которых обсуждалось несколько вопросов. Окончательное решение о распространении правила на импортную продукцию там еще не принято.

Сейчас требование действует для минеральной воды, произведенной в стране, и вступило в силу 1 января. Информацию, которую ранее печатали на пластиковой этикетке, размещают в QR-коде на крышке бутылки. Ритейлеры также могут сканировать эти коды при расчете покупателей.

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Позиция местных производителей

Местные производители считают, что действующие правила ставят их в невыгодное положение на полках магазинов, поскольку импортная вода по-прежнему может продаваться с этикетками. Президент Jeju Province Development Corp., производящей воду Jeju Samdasoo, Ким До Ён заявил, что после перехода на бутылки без этикеток покупателям требуется больше времени, чтобы найти бренд. Он также сообщил о намерении попросить власти применить такие же требования к импортной продукции.

Для бутылок, продаваемых поштучно в магазинах, правительство предусмотрело годовой переходный период, поскольку некоторым ритейлерам требуется время для адаптации кассовых систем. По оценке министерства, правило для внутреннего производства может ежегодно сокращать объем пластиковых отходов примерно на 2270 тонн. Расчет основан на данных о примерно 5,2 млрд бутылок минеральной воды, произведенных в стране в 2024 году.

По данным Yonhap, импорт составляет однозначную долю рынка бутилированной минеральной воды Южной Кореи. По состоянию на сентябрь 2024 года в стране насчитывалось 63 производителя минеральной воды и 107 импортеров. При этом требование не распространяется на смешанные напитки, к категории которых относятся некоторые виды воды с добавленными минералами.

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