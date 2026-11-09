Южная Корея проверит целесообразность проекта перед переводом $10 млрд США — TimesLIVE
Как сообщает TimesLIVE, министр финансов Южной Кореи Ли Хён Иль заявил парламентскому бюджетному комитету, что запланированный авансовый перевод $10 млрд на проект в сфере ядерной энергетики в США может состояться только после полной оценки его коммерческой целесообразности.
Перевод на начальном этапе
Средства должны быть направлены в рамках инвестиционного пакета Южной Кореи. Ли отметил, что план перевода остается на предварительном этапе, поэтому правительство тщательно проверит его бизнес-осуществимость.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Инвестиции в LNG-проект на Аляске
Заместитель министра промышленности Пак Дон Иль также заявил, что правительство внимательно рассмотрит любые потенциальные инвестиции в LNG-проект на Аляске. Он добавил, что окончательное решение о вложении средств в этот проект еще не принято.