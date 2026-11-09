Как сообщает TimesLIVE, министр финансов Южной Кореи Ли Хён Иль заявил парламентскому бюджетному комитету, что запланированный авансовый перевод $10 млрд на проект в сфере ядерной энергетики в США может состояться только после полной оценки его коммерческой целесообразности.

Перевод на начальном этапе

Средства должны быть направлены в рамках инвестиционного пакета Южной Кореи. Ли отметил, что план перевода остается на предварительном этапе, поэтому правительство тщательно проверит его бизнес-осуществимость.

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Инвестиции в LNG-проект на Аляске

Заместитель министра промышленности Пак Дон Иль также заявил, что правительство внимательно рассмотрит любые потенциальные инвестиции в LNG-проект на Аляске. Он добавил, что окончательное решение о вложении средств в этот проект еще не принято.

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