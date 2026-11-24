В Южной Корее подняли в воздух истребители после того, как военные самолеты Российской Федерации — государства-агрессора — вошли в южнокорейскую зону идентификации противовоздушной обороны над Восточным морем и приблизились к острову Уллындо. Нарушения воздушного пространства страны не было, сообщает Korea Herald.

Реакция военных

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что зафиксировал российские самолеты еще до их входа в зону идентификации ПВО. После этого военные направили истребители ВВС для принятия тактических мер на случай непредвиденных обстоятельств.

По словам неназванного военного чиновника, самолеты пролетели очень близко к воздушному пространству Южной Кореи, но после действий военных направились в сторону Восточного моря.

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Кратковременная тревога

В округе Уллындо объявили тревогу примерно в 7:52 утра. Ее отменили ориентировочно в 7:55.

В текстовом сообщении об отмене тревоги власти провинции Северный Кёнсан ошибочно назвали самолеты воздушными судами, которые, вероятно, принадлежали Северной Корее. Это вызвало путаницу.

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