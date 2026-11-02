Южная Корея стремится до конца года завершить переговоры с Соединенными Штатами по комплексному соглашению о переносе совместно используемых авиабаз, в частности объектов в городе Кванджу. Об этом сообщило издание Korea Herald со ссылкой на источник, осведомленный о ходе консультаций.

Соглашение должно определить принципы и процедуры перемещения пяти баз совместного базирования, где Военно-воздушные силы США могут развертывать свои средства в случае чрезвычайной ситуации. Землю для этих объектов Сеул предоставляет Вооруженным силам США в Корее.

Перемещение баз в Кванджу

Вопрос переноса базы в Кванджу связан с планом властей развивать в городе и прилегающем регионе крупный кластер по производству полупроводников. На территории базы размещается 1-е истребительное крыло ВВС Южной Кореи.

Согласно плану, военный аэропорт Кванджу должны перенести в соседний уезд Муан. В то же время 1-е истребительное крыло и его учебные эскадрильи планируют распределить между тремя базами в провинциях Северный Кёнсан, Северный Чхунчхон и Южный Чхунчхон.

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Переговоры с США

Сеул и Вашингтон проводят консультации относительно правил переноса баз с 2021 года, после планов Южной Кореи переместить военный аэродром в Тэгу. В перечень объектов также входят авиабазы в Чхонджу, Кимхэ и Сувоне.

Стороны предварительно согласовали соглашение в октябре 2024 года, однако в ноябре 2025 года переговоры, как сообщалось, зашли в тупик из-за американского проекта предложения. Последние рабочие консультации позволили продвинуться в согласовании формулировок документа.

Пресс-секретарь Министерства обороны Чон Бинна заявила, что Сеул обсуждает включение временного перемещения американских военных объектов, расположенных на базе Кванджу, в общее соглашение. Стороны также рассматривают возможность временно приостановить техническое обслуживание этих объектов, чтобы избежать лишних расходов и не задерживать промышленный проект.

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