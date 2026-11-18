В Южной Корее планируют перенести академию сухопутных войск в центральный регион Чхунчхон, тогда как академии военно-морских и военно-воздушных сил останутся на нынешних местах. Правящая Демократическая партия и правительство страны объявили о пересмотренном плане реформы военного образования, сообщает Korea Herald.

Вместо полного объединения

Изначально правительство планировало создать четырехлетний объединенный военный колледж в военном комплексе Джаунде в городе Тэджон, примерно в 140 километрах к югу от Сеула. Однако по новой схеме академия военно-морских сил в прибрежном уезде Чинхэ и академия военно-воздушных сил в Чхонджу продолжат работу в своих нынешних локациях.

Объединенное военное учебное заведение в Джаунде все же будет создано. Курсанты будут проходить там совместную подготовку на первом и последнем курсах, а специализированное обучение на втором и третьем курсах будет проходить в соответствующих академиях родов войск.

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Обучение по новой системе с 2029 года

Депутат Ким Бён Чжу после координационной встречи представителей партии и правительства заявил, что для специализированной подготовки целесообразнее сохранить академии ВМС и ВВС там, где они находятся сейчас. В то же время для академии сухопутных войск необходимо найти новое место. Точная локация в регионе Чхунчхон еще не определена.

План также предусматривает создание в Джаунде аспирантуры с программами в области науки и технологий. Новую систему должны внедрить для курсантов, поступающих в 2029 году. До этого каждый род войск будет отдельно набирать курсантов, чтобы избежать путаницы во время перехода.

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