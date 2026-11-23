Южная Корея планирует удвоить район действий антипиратского подразделения «Чхонхэ», чтобы охватить воды к югу от Омана. Министерство обороны страны отрицает, что расширение миссии будет означать косвенное участие Сеула в войне США и Израиля против Ирана, сообщает Anadolu Agency.

Расширение района действий

План предусматривает увеличение оперативного радиуса подразделения с 600 до 1200 морских миль. Его численность планируют увеличить на 75 человек — до максимум 395 военнослужащих.

В состав дополнительного оснащения предлагают включить морской патрульный самолет, группу обезвреживания взрывоопасных предметов и беспилотные системы разминирования. Мандат подразделения также хотят расширить, добавив защиту свободы судоходства по международным морским маршрутам.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция властей и оппозиции

По данным южнокорейского агентства NewsPim, министр обороны Кан Син Чхоль заявил в парламенте, что количество случаев пиратства в Аденском заливе выросло более чем втрое по сравнению с прошлым годом. По его словам, миссия должна защищать южнокорейские суда и граждан.

В то же время министр признал, что в районе, на который предлагается распространить операцию, случаев пиратства не фиксировали. Парламентский комитет по обороне передал предложение на рассмотрение подкомитета; окончательное решение полного состава комитета ожидается в четверг.

Депутаты Прогрессивной партии выступили против инициативы, назвав ее скрытым военным развертыванием в интересах США, и потребовали отклонить план.

Читай нас в