Южная Корея в пятницу репатриировала в КНДР шестерых рыбаков с судна, которое дрейфовало в международных водах вблизи острова Уллындо в Восточном море. Седьмой член экипажа решил остаться в Южной Корее и попросил защиты, сообщает Korea Herald.

Возвращение через морскую линию

По данным Министерства объединения Южной Кореи, судно с шестью моряками самостоятельно пересекло Северную разграничительную линию — фактическую морскую границу между двумя Кореями — в 8:33. Около 9:00 оно встретилось с северокорейскими судами, ожидавшими к северу от этой линии, после чего продолжило движение на север.

Южнокорейские военные 3 ноября обнаружили дрейфующее рыболовное судно в международных водах к северу от Уллындо, в провинции Северный Кёнсан. Вместе с береговой охраной они отбуксировали его в безопасное место. На борту находились семь человек — по сообщениям, все мужчины в возрасте от 40 до 50 лет.

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Проверка решений экипажа

Члены экипажа прошли совместное расследование с участием пяти государственных ведомств. Они выясняли обстоятельства дрейфа, возможные риски для безопасности и намерения моряков: вернуться в КНДР или поселиться на Юге. Представители Командования ООН также отдельно опросили каждого, чтобы подтвердить добровольность их решений.

Южнокорейские власти заявили, что вернули шестерых моряков по гуманитарным соображениям и с учетом их воли. Мужчина, который остался, находится под защитой южнокорейских разведывательных органов и будет получать защиту как северокорейский перебежчик. В министерстве пояснили, что он просил защиты Южной Кореи с начала расследования, хотя изначально не намеревался бежать из КНДР.

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