Сборная Южной Кореи уступила Саудовской Аравии со счетом 2:3 в товарищеском матче на стадионе «Джассим бин Хамад» в Аль-Райяне, Катар. Это было первое поражение корейской команды от саудовцев с августа 2005 года. Капитан сборной Сон Хын Мин после игры заявил, что команда разочарована результатом, несмотря на приложенные усилия.

Преимущество по ударам не принесло победы

Как сообщает Korea Herald, сборная Южной Кореи, занимающая 32-е место в мировом рейтинге, нанесла 15 ударов по воротам Саудовской Аравии, которая находится на 55-й позиции. Шесть ударов корейцев пришлись в створ ворот. Сон Хын Мин отметил, что в товарищеских матчах важно сделать выводы после неудачи и двигаться дальше, поскольку во вторник команда сыграет с Катаром в Дохе.

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Капитан признал собственную ошибку

На 66-й минуте, когда Саудовская Аравия вела 3:1, Сон Хын Мин перехватил слабый пас голкипера Мохаммеда Аль-Овайса в центральной части штрафной площади, но пробил значительно выше перекладины. Футболист признал, что должен был реализовать этот момент, и извинился перед партнерами.

Голы Южной Кореи забили О Хён Гю и Ли Дже Сон после комбинационных атак. Сон Хын Мин также сказал, что команда имела хорошие возможности в первом тайме, однако не использовала их из-за недостатка точности. По данным Korea Herald, матч стал первым для сборной после того, как Хван Ин Бом, Хван Хи Чхан и Ким Мин Дже заявляли о намерении завершить выступления за национальную команду из-за недовольства лидерством Сона. В четверг футболисты сообщили, что урегулировали разногласия.

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