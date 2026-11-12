12 ноября в Сеуле правительство Южной Кореи провело первое заседание руководящей группы новой целевой группы, которая будет заниматься вопросом неравенства в различных сферах. Встречу провели первый заместитель министра финансов Квон Дэ Ён и первый заместитель министра здравоохранения Хён Су Ёб, сообщает Korea Herald.

Пять направлений работы

Целевую группу возглавит министр финансов. В ее состав входят руководящая группа и пять рабочих групп, которые будут заниматься неравенством на рынке труда, в промышленности, между регионами, поколениями и социальными классами.

Каждую рабочую группу возглавит профильный заместитель министра. Они будут сотрудничать с государственными исследовательскими институтами, чтобы определить ключевые задачи политики.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Меры для стратегии роста

Рабочие группы будут заседать еженедельно, а руководящая группа — не менее двух раз в месяц. Меры, которые министерства согласуют до конца года, включат в стратегию экономического роста Южной Кореи на 2027 год.

Квон Дэ Ён подчеркнул необходимость ответить на вопрос, растут ли все вместе. Он также отметил, что в прошлом году зарплаты работников с нерегулярной занятостью составляли лишь 61% от заработков штатных сотрудников крупных компаний. Чиновник призвал министерства теснее координировать меры, охватывающие бюджетные расходы, налогообложение, финансы и регуляторные реформы.

Читай нас в