Правительство и правящая Демократическая партия Южной Кореи договорились рассмотреть выделение около 2 трлн вон, или $1,5 млрд, на срочные и необходимые инвестиции в пожарную службу. Средства должны снизить финансовую нагрузку на местные власти, которые сейчас покрывают основную часть таких расходов, сообщает Korea Herald.

Нагрузка на местные бюджеты

Решение обсудили на встрече представителей правящей партии, правительства и администрации президента в официальной резиденции премьер-министра в Сеуле. По словам старшего представителя Демократической партии Пак Сон Джуна, местные органы власти оплачивают примерно 90% расходов на тушение пожаров, хотя пожарные получили статус государственных служащих в 2020 году. На центральное правительство приходится около 10% бюджета пожарной службы.

Пак также сообщил, что при рассмотрении парламентом бюджета на 2027 год правительство будет искать дополнительное финансирование для пожарной техники, учебных объектов и специализированных медицинских услуг. В то же время механизм финансирования и распределения базовых 2 трлн вон еще не определен.

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Налог на табак и фонд реагирования

Глава администрации президента Лим Кван Хьон заявил, что власти будут консультироваться с Национальным собранием относительно дополнительных расходов на пожарную службу и возможного использования Фонда реагирования на будущие вызовы. Правительство и партия также планируют восстановить межведомственную рабочую группу по фискальной децентрализации.

Отдельно обсуждается перенаправление поступлений от местного образовательного налога, взимаемого с налога на потребление табака. Он ежегодно приносит около 1,5 трлн вон на финансирование местного образования и должен прекратить действие в конце 2026 года. Демократическая партия предлагает направить всю сумму на пожарную службу, что потенциально увеличило бы пакет поддержки до более чем 3,5 трлн вон.

Дискуссия после гибели пожарного

Дебаты о финансировании усилились после смерти пожарного Ким Чин Сока, который 17 октября умер от травм, полученных при тушении пожара на заводе в Пучхоне к западу от Сеула. Окончательный объем помощи, источники средств из Фонда реагирования и судьбу налоговых поступлений должны определить в ходе парламентского рассмотрения бюджета на 2027 год.

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