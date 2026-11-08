Южная Корея решила расширить район операций военно-морского подразделения Cheonghae от Аденского залива до вод к югу от Омана, вблизи порта Дукм. Как сообщает Korea Herald, новая зона расположена примерно в 650 километрах от Ормузского пролива.

Подразделение Cheonghae традиционно выполняло антипиратские задачи в Аденском заливе. Обновленное предложение о продлении зарубежного развертывания подразделения, одобренное в четверг на заседании на уровне заместителей министров, также предусматривает усиление контингента морским патрульным самолетом, специалистами по обезвреживанию боеприпасов и беспилотным оборудованием для разминирования.

Новые задачи подразделения

Дополнительные средства должны расширить возможности подразделения за пределы борьбы с пиратством. В частности, речь идет о морском наблюдении и реагировании на потенциальные минные угрозы. В Сеуле подчеркнули, что подразделение Cheonghae останется под самостоятельным командованием Южной Кореи и не будет непосредственно участвовать в конфликте между США и Ираном.

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Чиновники также отметили, что для фактического ввода южнокорейских сил в Ормузский пролив потребуется отдельное одобрение Национального собрания.

Поездка главы МИД во Францию

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хён в воскресенье отправился во Францию на встречу глав внешнеполитических ведомств G7, которая пройдет в Марселе в понедельник и вторник. Ожидается, что участники обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, диверсификацию энергоснабжения и безопасность искусственного интеллекта.

Госдепартамент США подтвердил, что государственный секретарь Марко Рубио также посетит Францию. Отдельная встреча Чо и Рубио официально не анонсировалась, однако в случае ее проведения среди возможных тем названы расширение миссии подразделения Cheonghae и возобновление двусторонних консультаций по программе Южной Кореи по созданию атомных подводных лодок. Сеул стремится к сотрудничеству с Вашингтоном в получении ядерного топлива для планируемых субмарин.

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