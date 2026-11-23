Южная Корея и Китай в значительной степени завершили переговоры о расширении соглашения о свободной торговле. Новые договоренности охватывают, в частности, индустрию развлечений, туризм и финансовые услуги, сообщает Euronews. Объявление прозвучало во время переговоров президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне.

До формального подписания документа сторонам еще необходимо завершить технические детали, перевод и юридическую проверку, заявило Министерство коммерции Китая.

Доступ для кино и видеоигр

Пекин согласился применять к южнокорейским компаниям в сфере кино и видеоигр те же правила, что и к бизнесу из других стран. Китай также пообещал не дискриминировать корейские фильмы и онлайн-игры при рассмотрении заявок на одобрение, сообщило торговое министерство в Сеуле.

Договоренности должны расширить механизм совместного производства: помимо кино, он охватит телесериалы, анимацию, развлекательные программы и документальные ленты. Продукция, официально признанная совместным производством, будет иметь статус китайского контента и не будет учитываться в квотах для иностранных произведений. В то же время фильмы все равно будут проходить китайскую проверку контента перед выходом в прокат.

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Концерты K-pop не гарантированы

Южнокорейские компании индустрии развлечений столкнулись с ограничениями в Китае после решения Сеула развернуть американскую систему противоракетной обороны в 2016 году. Пекин формально не признавал существование таких ограничений, которые затронули фильмы, телепрограммы и живые выступления.

По данным The Korea Herald, высокопоставленный чиновник администрации президента Южной Кореи заявил, что соглашение не обязывает стороны одобрять концерты, но открывает больше каналов для обсуждения этого вопроса с Китаем. Представители индустрии также осторожно оценивают, приведут ли обязательства к практическим изменениям для производителей контента.

Туризм и услуги

Согласно условиям расширенного соглашения, южнокорейские туроператоры, работающие в 23 определенных районах Китая, в том числе в Пекине и Шанхае, смогут организовывать зарубежные поездки для граждан Китая и проживающих там иностранцев. Ретейлеры также смогут управлять сетями из 30 и более магазинов без создания совместных предприятий с китайскими партнерами.

В свою очередь Южная Корея согласилась расширить доступ китайских компаний к юридическим, розничным и аудиовизуальным услугам. Обе страны также договорились не требовать передачи технологий как условия для инвестиций. Первоначальное соглашение о свободной торговле между странами вступило в силу в декабре 2015 года, а переговоры о его расширении начались в марте 2018 года.

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