Министерство национальной обороны Южной Кореи заявило о намерении вызвать российского атташе по вопросам обороны после того, как несколько военных самолетов Российской Федерации — государства-агрессора — вошли в южнокорейскую зону идентификации противовоздушной обороны над Восточным морем, также известным как Японское море. В ведомстве планируют заявить решительный протест в связи с этим инцидентом.

Реакция Южной Кореи

Как сообщает The Moscow Times, южнокорейские силы приняли военные меры, в частности задействовали истребители. После этого российские самолеты покинули зону. В министерстве заявили, что они приблизились к границе воздушного пространства страны, поэтому было объявлено превентивное предупреждение.

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Нарушения воздушного пространства не зафиксировали

Южнокорейские военные отметили, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство страны. Они также сообщили, что самолеты Северной Кореи не были причастны к инциденту. Ранее власти провинции Северный Кёнсан распространили экстренное предупреждение о вероятном северокорейском самолете, однако впоследствии исправили это сообщение.

Зона идентификации противовоздушной обороны не является суверенным воздушным пространством государства. Она служит буферной зоной, в которой страны идентифицируют приближающиеся самолеты по соображениям безопасности. Военные самолеты обычно должны заблаговременно уведомлять о входе в такую зону, хотя юридически это не является обязательным требованием.

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