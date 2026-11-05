Южная Корея решила стать соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН этого года по правам человека в КНДР. Документ призывает прекратить нарушения прав человека в КНДР и одновременно подчеркивает важность диалога с Пхеньяном, сообщает Korea Herald со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Рассмотрение резолюции в ООН

Проект резолюции предложил Европейский союз. В настоящее время его рассматривает Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ожидается, что комитет примет документ примерно 18–19 ноября.

В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве заявили, что страна присоединилась к соавторам резолюции, чтобы продолжить международное сотрудничество для практического улучшения ситуации с правами жителей КНДР.

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Положения о диалоге

По предложению Южной Кореи в текст включили положения о важности диалога и взаимодействия с Пхеньяном, в частности межкорейских переговоров. Резолюция также призывает к прогрессу в гуманитарных вопросах, касающихся похищенных людей, задержанных, военнопленных и разделенных семей.

Южная Корея выступает соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в КНДР пятый год подряд. Генеральная Ассамблея ежегодно принимает такие резолюции с 2005 года, призывая Пхеньян прекратить нарушения прав человека и сотрудничать с международными усилиями в этой сфере.

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