Южная Корея обеспечила поставки сырой нефти на ноябрь и декабрь на уровне 90% прошлогодних объемов. Об этом сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики страны на фоне кризиса на Ближнем Востоке и нарушения торговых потоков через Ормузский пролив, сообщает OilPrice.

Поставки на январь

По данным министерства, действующие договоренности о поставках сырой нефти в январе составляют 75% от уровня января 2026 года. Неделей ранее страна обеспечила 50% объемов поставок на январь, однако за последние дни законтрактованные объемы выросли.

Власти Южной Кореи ожидают, что в начале следующего года страна не столкнется с дефицитом сырой нефти. Поставки нефти на ноябрь и декабрь обеспечены на уровне 100% прошлогодних объемов.

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Альтернативные поставщики

С января по август доля саудовской нефти в импорте Южной Кореи опустилась ниже 30% впервые с 2021 года. По данным OilPrice, южнокорейские нефтепереработчики начали искать альтернативные источники поставок в марте после того, как война в Иране привела к закрытию Ормузского пролива, задержке части саудовских грузов и росту цен на нефть и фрахт.

Доля американской нефти в импорте Южной Кореи впервые превысила 20% в апреле и с тех пор остается выше этого уровня. В том же месяце страна обеспечила 273 млн баррелей ближневосточной и казахстанской нефти, которую не нужно перевозить через Ормузский пролив. В июне Южная Корея также договорилась с Канадой утроить импорт канадской нефти в этом году и увеличить закупки сжиженного природного газа у канадских экспортных проектов в последующие годы.

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