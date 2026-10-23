Министерство обороны Южной Кореи вновь предложило КНДР провести военные переговоры, чтобы согласовать точное прохождение сухопутной границы между двумя странами и снизить риск случайных столкновений. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Предложение после взрыва мины

Инициативу 23 октября объявил заместитель министра обороны по вопросам оборонной политики Ким Хон Чхоль. Она прозвучала после взрыва мины в демилитаризованной зоне в сентябре, в результате которого были тяжело ранены двое южнокорейских военнослужащих.

Южнокорейские военные пришли к выводу, что мины, вызвавшие взрыв, были заложены к югу от Военной демаркационной линии. В КНДР эти выводы отвергли.

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Разногласия относительно линии разграничения

По словам Кима, в последние годы военные КНДР строили тактические дороги и ограждения, а также закладывали мины вблизи Военной демаркационной линии в демилитаризованной зоне. Он заявил, что во время этих работ северокорейские военные пересекали эту линию.

Южная Корея уже предлагала переговоры в ноябре прошлого года, чтобы урегулировать разногласия относительно расположения границы. Пхеньян на то предложение не ответил.

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