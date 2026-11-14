Южная Корея сохранила ценовые ограничения на топливо — Korea Herald

Правительство Южной Кореи еще на четыре недели сохранило предельные цены, по которым местные нефтепереработчики поставляют бензин, дизельное топливо и керосин на автозаправочные станции. Решение приняли на фоне высоких международных цен на нефть и напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Korea Herald.

Предельные цены на топливо

С субботы максимальная цена поставки бензина на автозаправочные станции составит 1784 воны за литр, дизельного топлива — 1773 воны, керосина — 1380 вон. Ограничения будут действовать в течение четырех недель, сообщило Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Цены удерживают на нынешнем уровне 20 недель — с 27 июня, после их снижения 26 июня. Правительство заявило, что этот шаг должен ослабить давление на потребительские цены в условиях высокой стоимости нефти и значительных расходов на морские перевозки.

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Цены на нефть и ситуация на Ближнем Востоке

В министерстве отметили, что стоимость нефти марки Brent 12 ноября снизилась до 96 долларов за баррель, опустившись ниже отметки в 100 долларов. В то же время она все еще более чем на 20 долларов выше, чем в конце июня.

Южная Корея ввела ценовые ограничения на топливо в середине марта для стабилизации внутреннего рынка на фоне нарушений цепочек поставок, связанных с войной между США и Ираном на Ближнем Востоке. Правительство планирует при необходимости корректировать экстренные меры, следя за развитием ситуации в регионе и внутренними экономическими условиями.

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