Южная Корея сохранит в новой оборонной Белой книге формулировку, согласно которой режим и армия КНДР определяются как враги. Это станет первой такой публикацией при президенте Ли Чжэ Мёне, сообщает Korea Herald со ссылкой на чиновников Министерства обороны страны.

По словам представителя ведомства, в документе сохранят определение северокорейского режима и армии как врагов Южной Кореи. Новую Белую книгу планируют опубликовать в конце декабря после обобщения материалов об оборонном бюджете и политике.

Отход от практики либеральных администраций

Решение отличается от подхода предыдущих либеральных администраций Но Му Хёна и Мун Чжэ Ина. Они не называли режим и военных КНДР врагами напрямую, сосредотачиваясь вместо этого на угрозах со стороны военного потенциала Пхеньяна, в том числе оружия массового уничтожения.

Ли Чжэ Мён после вступления в должность в июне 2025 года сделал мирное сосуществование с КНДР одним из главных направлений своей политики. Через семь дней после инаугурации его администрация прекратила трансляции через громкоговорители на границе. В речи ко Дню освобождения в августе 2025 года он заявил об уважении к политической системе Северной Кореи и отверг объединение путем поглощения.

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Позиция Пхеньяна

В то же время Пхеньян не продемонстрировал готовности к взаимодействию с Сеулом. В декабре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын охарактеризовал отношения между двумя Кореями как отношения двух враждебных государств. На девятом съезде правящей Трудовой партии Кореи в феврале он назвал Южную Корею главным враждебным государством и неизменным главным врагом.

Директор Центра стратегии объединения Корейского института национальной стратегии Мун Сон Мук считает, что сохранение формулировки отражает ситуацию в сфере безопасности, а не изменение политики администрации Ли в отношении КНДР. По его словам, Южная Корея не может ослаблять военную готовность, поскольку КНДР считает ее врагом и угрожает вооружениями, в том числе обычными.

Термин «главный враг» впервые появился в оборонной Белой книге Южной Кореи 1995 года. Формулировку о режиме и армии КНДР как о врагах вернули в документ в издании 2022 года при президенте Юн Сок Ёле на фоне ядерных и ракетных угроз со стороны Пхеньяна.

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