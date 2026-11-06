Министерство юстиции Южной Кореи смягчило визовые правила для иностранцев, которые через суд добиваются юридического признания родства с корейским отцом или матерью. Они смогут дольше оставаться в стране во время рассмотрения дел, а также при определенных условиях получить разрешение на работу, сообщает Korea Herald.

Статус для истцов и лиц, осуществляющих уход

Новые правила касаются иностранных граждан, рожденных вне брака, которые подали иски против своего предполагаемого корейского отца или матери для установления юридического родительства. Изменения также распространяются на лиц, осуществляющих уход за ними.

Ранее лица, прибывавшие в Южную Корею по краткосрочным визам C-3, не имели гарантий возможности оставаться в стране на время судебного процесса. Даже в случае исключительного разрешения на длительное проживание им, как правило, не разрешали работать.

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Пребывание до шести месяцев

Теперь заявители и лица, осуществляющие уход, могут изменить свой миграционный статус на визу G-1-3, даже если изначально въехали по краткосрочной визе. Для этого необходимо представить документы об открытом судебном разбирательстве и доказательства, подтверждающие возможность родства с гражданином Южной Кореи.

Статус G-1-3 будет предоставляться на срок до шести месяцев с возможностью продления после оценки хода судебного дела. Отдельная процедура предусматривает разрешение на работу по гуманитарным основаниям после рассмотрения Советом по защите прав человека и продвижению прав и интересов иностранцев. В основном трудоустройство будет разрешено в сферах физического труда, тогда как для профессий, требующих квалификации, будут действовать существующие требования.

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